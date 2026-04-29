Edirne'de imar ruhsatında usulsüzlük davasında tutuklu sanıklara adli kontrol şartıyla tahliye

Edirne’de bir iş yerinin imar ruhsatı ve belediye işlemlerinde usulsüzlük ile rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ile Belediye Meclis ve Encümen Üyesi N.M., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları ve teknik takip verileri doğrultusunda geçtiğimiz aylarda Edirne merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında belediye görevlileri ile ilgili kişilerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ile Belediye Meclis ve Encümen Üyesi N.M. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ile müştekiler hazır bulundu. Mahkemede sanık savunmaları alınırken, olayla ilgili tanıklar da dinlendi.

Dosyadaki delil durumu, tanık beyanları ve mevcut şartları değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar D.A. ile N.M.’nin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, dosyadaki eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.