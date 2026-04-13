Edirne'de insanlık ölmemiş dedirten olay: Yolda bulduğu 13 bin 600 lirayı polise teslim etti

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan örnek olay, dürüstlüğün ve toplumsal değerlerin hâlâ güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yolda bulduğu 13 bin 600 lirayı hiç tereddüt etmeden polise teslim etti.

Olay, Atatürk Mahallesi Lise Caddesi’nde Cuma günü meydana geldi. Güven Kılıç isimli vatandaş, yürüdüğü sırada içerisinde yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan buldu. Durumu vakit kaybetmeden Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği’ne bildiren Kılıç, cüzdanı yetkililere teslim etti.

5 Saatlik kamera incelemesi sonuç verdi

Polis ekipleri, içerisinde 67 adet 200 TL’lik banknot bulunan ve toplamda 13 bin 600 TL değerindeki paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Bölgede bulunan 3 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, yaklaşık 5 saat süren titiz çalışma sonucunda paranın 60 yaşındaki K.G.’ye ait olduğunu belirledi.

Para sahibine ulaştı

Gerekli kimlik tespitinin ardından kayıp para, 12 Nisan 2026 tarihinde sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Parasını teslim alan K.G., hem duyarlı vatandaş Güven Kılıç’a hem de özverili çalışmalarından dolayı emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Bu örnek davranış, "insanlık ölmemiş" dedirten anlardan biri olarak hafızalara kazındı.