Edirne'de iş yerinde korkutan yangın

Edirne’nin Keşan ilçesinde inşaat malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Keşan-Mecidiye yolunda inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saati aşan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar meydana gelirken, trafik kontrollü olarak sağlandı.