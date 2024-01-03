Edirne'de jandarma 2023'te aranan 2 bin 785 kişiyi yakaladı
Edirne'de jandarma ekipleri, geçtiğimiz 2023 yılı içerisinde UYAP üzerinden 2 bin 785 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Edirne’de jandarma ekipleri, geçtiğimiz 2023 yılı içerisinde UYAP üzerinden 2 bin 785 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler çerçevesinde Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk etti.