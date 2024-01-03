Edirne'de jandarma 2023'te aranan 2 bin 785 kişiyi yakaladı

Edirne'de jandarma ekipleri, geçtiğimiz 2023 yılı içerisinde UYAP üzerinden 2 bin 785 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edirne'de jandarma 2023'te aranan 2 bin 785 kişiyi yakaladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Edirne’de jandarma ekipleri, geçtiğimiz 2023 yılı içerisinde UYAP üzerinden 2 bin 785 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler çerçevesinde Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk etti.