Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 adet kenevir ve 905 gram esrar ele geçirildi.
Edirne’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 adet kenevir ve 905 gram esrar ele geçirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde 9 adet kenevir bitkisi ve 905 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.