Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edirne'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 adet kenevir ve 905 gram esrar ele geçirildi.

Edirne'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Edirne’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 adet kenevir ve 905 gram esrar ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde 9 adet kenevir bitkisi ve 905 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.