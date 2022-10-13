Edirne'de JASAT 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Edirne'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan ve hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari cezaevine gönderildi.

Edirne'de JASAT 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. isimli şahıs ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli F.D.’nin Edirne Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.