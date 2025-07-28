Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 27 kişi yakalandı

Edirne’de bir eve düzenlenen operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 27 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele" kapsamında Nişancıpaşa Mahallesi’nde bir adrese baskın düzenledi. Mahmut Ağa Çıkmazı’ndaki evde yapılan aramalarda 25 Irak, 1 Suriye uyruklu ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında 2 çocuk ve 3 kadın da yer aldı.

Olayla bağlantılı olarak insan kaçakçılığı şüphesiyle biri Filistin uyruklu A.Ç., diğeri Türk vatandaşı S.H.A. gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.