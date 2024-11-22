Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi ekipleri koordinesinde, düzensiz kaçak göçmenlere yönelik şok operasyon düzenlendi.

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’de Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi ekipleri koordinesinde, düzensiz kaçak göçmenlere yönelik şok operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini aralıksız olarak sürdürüyor. Önceden belirlenen adresler arasında yer alan apart, pansiyon, otel ve metruk binalarda kontrol gerçekleştiren ekipler düzensiz göçmenleri kıskıvrak yakaladı. Yapılan kontrollerde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi koordinesinde, Çavuşbey Mahallesi’nde yabancı uyruklu şahıslara yönelik şok operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu bir evde yakalanan düzensiz göçmenler polis ekiplerinden kaçamadı.

Yabancı uyruklu şahısların pasaport, kimlik ve ikamet izni evraklarının kontrollerinin yapıldığı uygulamada mobil göç aracında parmak izi sorgulaması da yapıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.