Edirne'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, izinsiz kaçak kazı yapma girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, izinsiz kaçak kazı yapma girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından izinsiz kaçak kazı yapma girişiminde bulunan 4 şüpheli, kazı esnasında kullandıkları 1 araç ile birlikte yakalandı. Kazı esnasında kullanılan malzemeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.