Edirne'de kaçak oyun konsolları ele geçirildi

Edirne’de jandarma ekiplerince kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik yapılan çalışma sonucu gümrük kaçağı 15 adet oyun konsolu ve 2 adet PlayStation ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Edirne’de jandarma ekiplerince kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik yapılan çalışma sonucu gümrük kaçağı 2 adet PlayStation, 5 oyun konsolu, 2 adet Xbox oyun konsolu ve 8 adet oyun konsolu ele geçirildi.

Yakalanan gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikata başlandı.