Edirne'de kaçak ürünleri vücutlarına saran şüpheliler yakayı ele verdi

Edirne’de polis ekiplerince 2 araçta ve araçlardaki 5 şahsın evinde yapılan aramada gümrük kaçağı içki, bilgisayar parçası ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta ve araçlardaki 5 şahsın evinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu 30 litre gümrük kaçağı dökme içki, 47 adet yabancı içki, 3 Harddisk ve şüphelilerin vücutlarına sarılı 145 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı.