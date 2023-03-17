Edirne'de kaçakçılık operasyonu: 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Edirne’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde, kaçak cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 650 euro, 2 bin 500 dolar para ve kaçak kazı olayında kullanılan 1 adet metal detektör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler tarafından son bir haftalık süre içerisinde icra edilen faaliyetler çerçevesinde 1 gram eroin, 3 gram kubar esrar, 15 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 650 euro ve 2 bin 500 dolar para ile kaçak kazı olayında kullanılan 1 adet metal detektör ele geçirildi. Olayla ilgili 19 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.