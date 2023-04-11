Edirne'de kadınların el emeği ürünler büyük beğeni aldı

Trakya Üniversitesinin destekleriyle kadınlar büyük bir özveriyle yaptıkları el emeği ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Kadın kooperatiflerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, kapasitelerinin geliştirilmesi ve ürettikleri ürünlerin pazarlanması noktasında daha güçlü olmalarını isteyen Trakya Üniversitesi, üreten kadınları alanında uzman işletmeciler ile buluşturdu. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda kadın kooperatifleri ve üyeleri bir araya geldi. Kadın istihdamına yönelik konular ile Türkiye’de kooperatiflerin geleceği ve kadın girişimcilere sunduğu fırsatların, faaliyetlerini sürdüren kadın kooperatiflerinin yanı sıra çok sayıda kadın girişimci katıldı. Edirne ile ilçelerinde kadın üreticileri ve girişimcileri, Balkan Kongre Merkezinde bir araya getiren organizasyona, 17 kadın kooperatifi katılarak stant açtı. Kadınlar, açılan stantlarda el emeği ürünlerini sergiledi. Topluma ilham veren öncü kadınlar ve kadın girişimciler, kendi el emeği ürünlerini stantlara gelen ziyaretçilere ve katılımcılara tanıttı. Stantlarda yöresel lezzetlerden el işi ürünlere, hediyelik eşya ve takılara kadar pek çok ürün yer aldı. Kadınların el emeklerini ekonomik değere dönüştüren girişimci kadınların kurdukları kooperatiflerin bir araya geldiği etkinlikte, kadın emeğinin ve kadın dayanışmasının güzel örnekleri görüldü. Kadın kooperatif üyeleri tarafından hazırlanan ürünler, katılımcılardan da büyük beğeni topladı.

Etkinliğe gelen katılımcıların yoğun ilgi gördüğü stantları ziyaret eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı, Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen, kadınlar ile sohbet ederek üretilen ürünleri inceledi.

"Biz üretimini sağlıyoruz"

Edirne’de ciddi bir kadın kooperatifi havuzu oluştuğuna dikkat çeken Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Bugün Trakya Üniversitesinde çok değerli misafirlerimiz var. İstanbul’dan ve Antalya’dan otel işletmecileri buradalar. Edirne’de de Üniversitemiz ve Valiliğimiz tarafından verilen desteklerle ciddi bir kadın kooperatifi havuzu oluşturdu. Biz Üniversitemizde bu kadın kooperatifleri için talep oluşturacak işletmecileri bir araya getirmiş bulunuyoruz. İnşallah güzel sonuçlar olacaktır. Biz üretimini sağlıyoruz, pazarlamasını da yapabilirsek hem yaşar hem de kadın kooperatifleri büyüyerek artar diye düşünüyoruz. Eşim de kadın kooperatifleri konusunda özelikle destek sağlayarak katkı sağlıyor. Ayrıca çok kıymetli misafirlerimize de destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Global pazara açmak aslında elimizde"

Trakya Üniversitesinde 17 kooperatifin bir araya geldiğini ve güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini ifade eden Hülya Meral, gastronomiye özgü katma değerli çok güzel ürünler üretildiğini belirterek, "Burada kadınlarımızla ve ürettikleri ürünlerle tanıştık. Onların neler yaptığını dinledik. El sanatlarıyla ilgili yine çok kıymetli eserler ortaya çıkarıyorlar. Bu ürünleri hem Türkiye pazarına hem de global pazara açmak aslında ellimizde. Bizler de ellimizden geldiğince nasıl, ne tür bir katkı sağlayabiliriz diye burada bulunduk. Çok güzel bir gün geçirdik" şeklinde konuştu.

"Türkiye’ye ve dünyaya açılmak istiyoruz"

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kadın girişimcilerden Günay Erdinç, "Biz 7 arkadaş birlikte usta öğreticiler olarak kursiyerlerimizle kooperatif çatısı altında toplayarak satışa başladık. Şu anda Uzunköprü Kadın Kooperatifi Başkanı olarak el sanatları ürünlerimizi yaparak, gelen taleple kooperatif çatısı altında satıyoruz. Biz artık Edirne dışına çıkıp ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.