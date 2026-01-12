Edirne'de kar sevinci: Vatandaşlar beyaz örtünün tadını çıkardı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle Edirne’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentte sevinçle karşılandı. Uzun süredir beklenen kar, kısa sürede etkisini göstererek şehri beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kent merkezinde kar yağışıyla birlikte özellikle tarihi alanlar beyaza büründü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii başta olmak üzere birçok tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, Selimiye Camii çevresinde toplanarak kar manzarasının keyfini çıkardı. Kimi vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklar ve gençler kartopu oynayarak karın tadını doyasıya yaşadı. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan görüntüler vatandaşların yüzünü güldürdü.

Uzun bir aranın ardından kara kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kentte karın ayrı bir güzellik oluşturduğunu dile getirerek, bu manzarayı özlediklerini ifade etti.