Edirne'de kar yağışı 4. gününde etkisini artırıyor

Edirne'de geçtiğimiz hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Edirne'de kar yağışı 4. gününde etkisini artırıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de geçtiğimiz hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Hava sıcaklığının -1 dereceye düştüğü Edirne’de, 4 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Balkan köylerinde tipi şeklinde görülen kar yağışı, kent genelinde de etkili oluyor. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii ve meydanı karla adeta bütünleşti.

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Kısa sürede beyaza bürünen Edirne’de, birçok nokta karla kaplandı. Trafikteki araçların kazaya sebep olmamak için dikkatli ve yavaş seyrettikleri görüldü.

Vatandaşlar yağan kar yağışını mutlu olarak karşılarken, çiftçi ise kar yağışının faydası olduğunu belirttiler.

Kent merkezinde kar yağışı nedeniyle ana arterlerde herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Edirne Uzunköprü karayolunda kar yağışı nedeniyle tek şeritten yol akışı devam ediyor.

Kar yağışın Cumartesi gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor.