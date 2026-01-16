Edirne'de kar yağışı etkili oluyor

Edirne’de başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Akşam saatlerinde hızını artıran kar yağışı, Selimiye Camii’nin görkemli siluetiyle birleşince izleyenleri mest etti. Kar tanelerinin minareler ve kubbelerle buluştuğu o anlar, hem Edirnelilere hem de ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen sundu. Vatandaşlar, yerlerde henüz birikme yapmasa da havada süzülen karın tadını Selimiye Meydanı’nda fotoğraf çektirerek çıkardı. Kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.