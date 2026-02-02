Edirne'de kar yağışı etkili oluyor
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Edirne’de kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, tarihi Selimiye Camii çevresinde kar manzarası mest etti. Yağışın öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.