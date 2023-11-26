Edirne'de kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Edirne'nin rakımı yüksek köylerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, köyde yaşayan vatandaşlar ise kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.
Edirne’nin rakımı yüksek köylerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, köyde yaşayan vatandaşlar ise kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Balkan köylerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kısa sürede beyaza bürünen köylerde kartpostallık görüntüler oluştu. Ormanlık alanların beyaz örtüyle kaplanması görenleri hayran bırakıyor.
Kar yağışının etkili olduğu Kalkansöğüt Köyünde vatandaşlar kartopu oynayarak kar keyfini doyasıya yaşadı.
Vatandaşlardan Musamettin Türkşen, kurak geçen bir mevsimden sonra kar yağışıyla güne başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kar yağışının çiftçiler açısından çok önemli olduğunu ifade eden Türkşen, kar yağışının ürün verimine katkı sağlayacağını anlattı.
Köy halkından İsmail Döşlü de, çok mutlu olduklarını belirterek, kar yağışının çiftçilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.