Edirne'de kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Edirne'nin rakımı yüksek köylerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, köyde yaşayan vatandaşlar ise kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Edirne'de kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Edirne’nin rakımı yüksek köylerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, köyde yaşayan vatandaşlar ise kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Balkan köylerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kısa sürede beyaza bürünen köylerde kartpostallık görüntüler oluştu. Ormanlık alanların beyaz örtüyle kaplanması görenleri hayran bırakıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kar yağışının etkili olduğu Kalkansöğüt Köyünde vatandaşlar kartopu oynayarak kar keyfini doyasıya yaşadı.

Vatandaşlardan Musamettin Türkşen, kurak geçen bir mevsimden sonra kar yağışıyla güne başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kar yağışının çiftçiler açısından çok önemli olduğunu ifade eden Türkşen, kar yağışının ürün verimine katkı sağlayacağını anlattı.

Köy halkından İsmail Döşlü de, çok mutlu olduklarını belirterek, kar yağışının çiftçilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.