Edirne'de kar yağışı yeniden başladı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Edirne’de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kentin birçok noktasında beyaz örtü oluşurken, yağış vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Özellikle çiftçi ve üreticiler, kar yağışının tarım açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Vatandaşlar, karın toprağın su ihtiyacını karşıladığını, yer altı su kaynaklarını beslediğini ve ürün verimine olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Kış aylarında yağan karın ekili alanlar için koruyucu bir tabaka oluşturduğunu belirten vatandaşlar, yağışların devam etmesini temenni etti. Uzmanlar da kar örtüsünün, ani don olayları yaşanmadığı sürece tarım arazileri için faydalı olduğunu vurguluyor.

Yetkililer ise kar yağışıyla birlikte oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar, "Çok güzel oldu karın yağması. Her yere iyi geliyor. Ekinlerimize bereket oldu. Gıdasız kalmayız. Bereket yağıyor yani. Kar yağması güzel. Hem çiftçimiz için hem tarımsal arazi için iyi olacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun herkes için" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Kent sakinlerinden Bekir Topçu ise bu yılki yağışlara dikkat çekerek, "Bu sene dördüncü kar. Benim fotoğrafım ilk karda çekilmişti, internete vermişler. Çok güzel. Eski karlar yok. Bizim çocukluğumuzda Edirne’de Mayıs ayına kadar kar kalkmazdı. Şimdi maalesef 10-15 seneden beri kar yüzü görmüyoruz" ifadelerini kullandı.