Edirne'de kar yağışı

Edirne, Balkanlar üzerinden gelen karlı havanın etkisi altına girdi.

Edirne’de öğleden sonra özellikle yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman yerini yağmura bırakan kar yağışının gece ve yarın da yer yer etkili olması beklenirken, Mimar Sinan’ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii ve meydanı karla kaplandı.

Vatandaşlar, yağışın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kar yağışını beklediklerini belirten Sedef Bozer Ferfor, ”Bugün gerçekten çok güzel bir gün. Dört yıldır öğleden sonra Edirne’de kar yağmadı ancak bugün Selimiye’nin muazzam gölgesinde, karın eşliğinde harika bir manzara izliyoruz. Bu, Edirne için gerçekten özel bir an. Karın bu kadar yoğun yağacağını beklemiyorduk ama çok güzel oldu. Yerler bembeyaz oldu, kar yağışını izlemek gerçekten keyifli" dedi.

“30 yıl sonra ilk defa yağdığını gördüm “

30 yıl sonra kar gördüğünü belirten Saniye Polat, “Ben İzmir’den geldim ve burada karı görmek beni çok mutlu etti. İzmir’de kar çok nadir yağar, genellikle yüksek yerlere gitmek gerekir, örneğin Karagöl ya da Manisa gibi yerlerde. Ama burada, Edirne’de kar görmek harika bir deneyim oldu. 20, belki 30 yıldır kar görmemiştim. Burada karı görmek gerçekten çok güzel, hepimize hayırlı olsun. Bu güzel kar manzarası bizlere mutluluk verdi” ifadelerini kullandı.

Karayolları ve belediye ekipleri kar yağışına karşı önlemlerini aldı.