Edirne'de konser veren Kıraç, Güllü'yü andı

Edirne Yaşayan Miras Festivali kapsamında sahneye çıkan Kıraç, sevilen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin sonunda geçtiğimiz gün hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’yü de anarak, "Roman müziğini hakkıyla söylüyordu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Edirne Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Edirne Yaşayan Miras Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, Edirnelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Karaağaç’ta Söğütlük Millet Bahçesi’nde sahneye çıkan Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, "Zaman", "Endamın Yeter", "Kan ve Gül", "Gidiyorum" ve "Ayşe" gibi sevilen şarkılarını seslendirerek alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Geniş repertuvarında Erkin Koray, Barış Manço, Edip Akbayram, Cem Karaca ve Ferdi Tayfur gibi usta sanatçıların eserlerine de yer veren Kıraç, duygusal ve hareketli parçalarıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Kıraç, konserin son bölümünde geçtiğimiz gün hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’yü de andı. Kıraç, "Dün aramızdan ayrılan Güllü için Allah rahmet eylesin diyorum. Gerçekten ilk çıktığında hatırlıyorum, çok sempatikti. Roman müziğini hakkıyla söylüyordu. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Festival 28 Eylül akşamına kadar devam edecek.