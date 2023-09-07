Edirne'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ayçiçeği tarlasına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine giden Kemal Avcı yönetimindeki 22 PF 387 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik köyünü geçtikten sonra kontrolden çıkarak takla attı. Ayçiçeği tarlasına uçan otomobilde, Avcı ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.I.ve N.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Kemal Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.