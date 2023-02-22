Edirne'de köy kahvehanesinde dehşet: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, Kumdere köyünde akşam saatlerinde kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T. ve Kumdere Köyü Muhtarı Hüseyin Karabatan arasındaki husumet sebebiyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada R.T., Karabatan’ı silahla vurdu. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan akrabası H.K. de aynı silahtan çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Köyde dehşet saçmaya devam eden R.T. daha sonra da L.G. ve H.K. isimli iki kişiyi daha vurarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.