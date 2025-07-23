Edirne'de kritik su toplantısı

Edirne’de Meriç ve Tunca nehirlerinde yaşanan su sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla "Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’nın katılımıyla Valilik binasında gerçekleştirildi. Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, toplantının ana gündem maddelerinin kuraklığa bağlı olarak azalan su seviyeleri, mevcut su kaynaklarının daha etkin yönetilmesi, tarımsal sulama stratejilerinin gözden geçirilmesi ve kuraklıkla mücadele kapsamında alınması gereken önlemler olduğu belirtildi.

Toplantıya ilçe kaymakamları, ilgili kurum müdürleri, üreticiler ve kooperatif yöneticileri de katıldı. Toplantıda, nehir debilerinin azalmasına bağlı olarak yaşanan sulama problemleri ve bu durumun tarımsal üretime etkileri de ele alındı.

Edirne Valiliği, alınacak önlemlerle hem mevcut su kaynaklarının korunmasının hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hedeflendiğini duyurdu.