Edirne'de küçükbaş hayvanlara brusella aşısı uygulandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, köylerdeki küçükbaş hayvan işletmelerinde brusella ve şap aşılaması gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvan sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü program çerçevesinde, Edirne İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri sahaya inerek köylerdeki tüm küçükbaş hayvan işletmelerinde aşılama çalışması yaptı.

Yürütülen çalışma çerçevesinde damızlık kuzu ve oğlaklara brusella aşısı uygulanırken, hayvanların bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazanması hedeflendi.

İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan hedeflerimiz doğrultusunda hayvan ve dolaylı olarak insan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Tüm damızlık kuzu ve oğlaklara brucella aşısı uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.