Edirne'de kumar ve yasa dışı bahis denetimi
Edirne'de polis ekiplerince kahvehane, kıraathane, lokal ve derneklere yönelik düzenlenen kumar, tombala ve yasa dışı bahis denetimlerine 16 ekip ve 62 personel katıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde yürütülen uygulama kapsamında kent genelinde kahvehane, kıraathane, lokal ve derneklerde kontrol yaptı. Uygulamaya 16 ekip ve 62 personel katıldı.
Drone destekli gerçekleştirilen denetimlerde kentin farklı noktalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kontroller yapıldı.
Polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.