Edirne'de kuraklığın ardından sağanak yağış etkili oldu

Uzun süredir kavurucu sıcaklarla bunalan Edirne’de akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, hem vatandaşlara hem de ekili alanlara nefes aldırdı.

Edirne’de uzun süredir etkili olan kavurucu sıcaklar ve yüksek nem, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanakla yerini serinliğe bıraktı. Yağmur, hem vatandaşlara hem de ekili tarım ürünlerine adeta can suyu oldu.

Kurak geçen günlerin ardından etkili olan sağanak, kentte hem serinlik hem de sevinç yaşattı. Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise üzerlerine geçirdikleri poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kentte yağış devam ederken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.