Edirne'de lapa lapa yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Edirne'de gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Edirne'de lapa lapa yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Edirne’de sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Süs havuzları ve caddelerdeki süslemeler kar yağışıyla birlikte seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu. Bazı yerlerde ortaya çıkan manzaralar adeta bir tabloyu andırdı. Vatandaşlar ortaya çıkan güzel görüntüleri fotoğraflamayı ihmal etmedi.

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