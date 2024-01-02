Edirne'de marketten hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Edirne’de bir markette hırsızlık yapan 2 şüpheli yurtdışına kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı bir markette piyasa değeri yaklaşık 12 bin TL değerinde malzeme çalındığının ihbarı üzerine JASAT ve asayiş ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, çalıntı malzemelerin yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs tarafından çalındığını tespit etti.

Şüpheli şahıslar, JASAT dedektifleri tarafından üzerlerindeki çalıntı malzemeler ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında ise adli başlatıldı.