Edirne'de Meriç Nehri taştı, çok sayıda hobi bahçesi su altında kaldı
Edirne'de Meriç Nehri'ndeki debi artışı, geçtiğimiz hafta taşkın yaşanan Bosnaköy mevkisini yeniden vurdu. Nehir sularının yatağından çıkmasıyla Süvari Köprüsü çevresindeki yapılar tamamen su altında kaldı.
Bulgaristan havzasındaki yağışların ardından Meriç Nehri’nin debisi hızla yükselerek kritik seviyeleri aştı. Nehir yatağının genişlediği Bosnaköy yakınlarında suyun yayılımı durdurulamazken, bölgedeki çok sayıda bağ ve bahçe evi sulara gömüldü.
Geçtiğimiz hafta yaşanan taşkının izleri henüz silinmemişken gelen ikinci dalga, bölge sakinlerini ve tarım üreticilerini zor durumda bıraktı. Taşan suların bölgedeki tarım arazilerine ve sosyal donatı alanlarına yayılmasıyla bölge adeta bir göle dönüştü.
Nehirdeki yükselişin devam etmesi ihtimaline karşı ekipler bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Yetkililer, vatandaşları nehir yatağına yakın bölgelerden uzak durmaları ve can güvenliği uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.