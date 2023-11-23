Edirne'de metruk bina çöktü: 2 kişi enkaz altında kaldı

Edirne’de metruk binanın çökmesi sonucu hurda toplamak için binaya giren 2 kişi enkaz altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Meydan Mahallesi Su Terazi Sokak’ta tek katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çevreden geçen vatandaşlar enkaz altından ’imdat’ seslerini duyunca yardıma koştu. Olay yerine yakın yerde çalışan kepçe operatörünü yardıma çağıran vatandaşlar, yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altından kurtarılan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altından kurtarılan Serap Pançin ile Celal Dağlı’nın akraba oldukları ve hurdacılık yaptıkları öğrenildi.

Metruk binaya malzeme almak için girmişler

Olay yerine gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, iki kişinin malzeme almak için bina girdiğini ve çökmenin kullanılmayan evde yaşandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır, diğerinin hafif olduğunu belirten Vali Sezer, bu tür tehlikeli yapılara girilmemesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar ve kepçe operatörü seferber oldu

Yaralıları kurtarmak için seferber olan vatandaşlardan Nihat Öztürk, evde çökme olduğunu görünce hemen olay yerine geldiğini söyledi. Kendi imkanlarıyla yaralıları kurtarmak için mücadele ettiğini ancak başaramadığını ifade eden Öztürk, olay yerine yakın yerde kepçeyle çalışma yapan operatörün yanına gittiğini ve olay yerine çağırıp birlikte kurtarmaya başladıklarını söyledi.