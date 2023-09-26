Edirne'de Mevlit Kandili'nde camiler doldu

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in (SAV) doğum gecesi olan Mevlit Kandili, Edirne’de dualarla ihya edildi.

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Camiler olmak üzere şehirdeki camileri doldurdu. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın doğum gecesi olan Mevlit Kandili’nde vatandaşlar, camilere gitti. Selimiye Camisi’nin restorasyonu sebebi ile Eski Camii’nde akşam namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu. Mevlit Kandili’ni dualarla idrak eden vatandaşlar namaz kıldı. Kandil programında Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti.