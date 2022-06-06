Edirne'de mevsimin ilk arpa hasadı 6,217 TL'den alıcı buldu

Bölgenin önemli tahıl üretim merkezleri arasında bulunan Edirne'de hasadı yapılan sezonun ilk mahsulü olan arpa 6,217 TL'den satışa sunuldu.

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  • 06.06.2022 17:25
  • Güncelleme: 06.06.2022 21:19
Edirne'de mevsimin ilk arpa hasadı 6,217 TL'den alıcı buldu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bölgenin önemli tahıl üretim merkezleri arasında bulunan Edirne’de hasadı yapılan sezonun ilk mahsulü olan arpa 6,217 TL’den satışa sunuldu.

Edirne Ticaret Borsa’sında (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım ile yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla elektronik salon satışı çerçevesinde gerçekleştirilen törende, Yolüstü köyünden Mehmet Nurlu’ya ait 13 ton arpa, bir tarım şirketi tarafından 6.217 TL fiyat üzerinden satın alındı.

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ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Mehmet Nurlu’yu kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Yeni hasat sezonunun tüm üyelerimize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi

İHA

SHA Editör
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