Edirne'de milyonluk villalar sular altında kaldı

Edirne’de etkili olan sağanak yağış sonrası lüks villaların bulunduğu bölgede su baskını yaşandı. Milyonluk villaları su basarken, villalara ulaşımı sağlayan yol tamamen su altında kaldı ve araç trafiğine kapatıldı.

Yağışın ardından yolun göle dönmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Bazı vatandaşlar ne evlerine girebildi ne de evlerinden çıkabildi. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte iki villayı su basarken, dört villanın ise zemin katlarına su girdi. Rögarların taşmasıyla birlikte bölgede yaşanan olumsuzlukların her yağışta tekrarlandığı belirtildi.

Yetkililerden kalıcı çözüm bekleyen vatandaşlar, yolun alçak kotta olması nedeniyle suyun sürekli bu noktada biriktiğini ifade etti.

"Her Yağışta Aynı Manzara"

Süleyman Öztürk adlı vatandaş, "Burada yolun mutlaka yükseltilmesi gerekiyor. Şu anda yol tamamen kapandı, her yer taştı. Rögarların tamamı doldu, her yağışta aynı manzarayı yaşıyoruz. Yol alçakta olduğu için su sürekli burayı basıyor ve geçiş yapamıyoruz. İki villayı su bastı, yerde bulunan dört villaya da su girdi. Kalıcı çözüm olarak yolun baştan sona düzgün şekilde yapılması şart" dedi.