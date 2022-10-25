Edirne'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Edirne’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köy kavşağında minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı