Edirne'de minibüsün freni boşaldı: 15 yolcu ölümden döndü

Edirne’de yolcu ile dolu minibüsün freninin boşalması sonucu yaklaşık 15 yolcu ölümden dönerken, 2 yolcu ise yaralandı.

Kaza, Edirne’de Şükrüpaşa Mahallesi Mithat Vardar Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Akbaba, idaresindeki 22 M 0181 plakalı minibüsün freninin boşalması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir parkta durabildi. Çocukların parkta olmaması büyük bir felaket önlemiş oldu. Minibüsün içinde bulunan 15 yolcudan 2’si yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Minibüs şoförü Yavuz Akbaba, ani refleks ile parkın içinde minibüsü durdurabildiğini belirtti. Açıklamada bulunan yolculardan Fatma Akçı, kaza nedeniyle çok korktuklarını ifade etti. Polis, minibüs şoförünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.