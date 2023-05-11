Edirne'de misafir edilen ampute depremzedeye protez bacak

6 şubat tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerde enkaz altında kalarak sağlam olan bacağından yaralanan Kahramanmaraşlı ampute depremzede Vilhel Yıldırım’a Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencilerinin de desteği ile protez bacaklar yapıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar çeşitli il ve ilçelere yerleştirildi. Bu çerçevede Edirne’de misafir edilen bir bacağı ampute olan 56 yaşındaki Kahramanmaraşlı ampute depremzede Vilhel Yıldırım’a, Trakya Üniversitesi yardım eli uzattı.

Bir bacağı ampute edilmiş olan ve Elbistan’da yaşayan Vilhel Yıldırım, depremde enkaz altında kalarak sağlam olan bacağından yaralanmıştı. İstanbul’daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süre tedavi gören Yıldırım’ın yaralı bacağı kesilmişti.

Trakya Üniversitesi’nde okuyan bir öğrencinin durumu bildirmesi sonrası harekete geçildi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrfan Coşkun ve ekibi, depremzedenin yürümesini kolaylaştırmak için çalışma başlattı.

Edirne’de misafir edilen depremzedeye üniversitenin ortopedik ve protez laboratuvarında öğrencilerin de desteğiyle protez bacaklar yapıldı.

"Protez uygulamamızı yaptık, yürüyor ve çok iyi gidiyor"

Depremler nedeniyle çok sayıda insanın uzuvlarını kaybettiğini söyleyen TÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Programı Öğretim Görevlisi Hayati Kaya, Kahramanmaraşlı bir öğrencisinin irtibatıyla Yıldırım’a ulaştıklarını ve bunun üzerine çalışma başlattıklarını ifade etti.

Bu sürecin 2 ay sürdüğünü söyleyen Kaya, "Yıldırım’ın yarasının iyileşmesi ve doktorlarından ’protez yapılabilir’ olurunu aldıktan sonra hastamızı buraya getirdik. Protez uygulamamızı yaptık, yürüyor ve çok iyi gidiyor. Muhtemelen 2 aya kalmaz tek bir koltuk değneğiyle mobilize olur. Şu an tedbir amaçlı iki taraflı koltuk değneği veriyoruz, daha dengeyi sağlaması ve alışma sürecini tamamlaması için. Protezleri uyguladığımız gibi bağımsız, destek almadan yürümeye başladı. İnşallah daha iyi olacak" ifadelerine yer verdi.

"Hastamızın ilk yürüyüşleri kayıt altına alınmış oldu"

Diyabet hastalığı nedeniyle Yıldırım’ın 2 yıl önce sol bacağının ampute edildiğini ve protez kullandığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kurtaran, Yıldırım’ın depremde enkaz altında kalması nedeniyle sağ bacağını da kaybettiğini hatırlattı.

Yapılan müracaat sonrası protezin ölçüsünü aldıklarını aktaran Kurtaran, "Burada bir firmamız da sağ olsun protez malzemelerinde sponsor oldu. Protez öğrencilerimizle birlikte protezin ölçüsünü alarak hastaya uygun şekilde üretimini yaptık ve bugün ayağa kaldırdık. Hastamızın ilk yürüyüşleri kayıt altına alınmış oldu" dedi.

"Kaçalım derken sağlam olan bacağımız da yaralandı"

Protez bacaklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Depremzede Yıldırım, depremde birçok yakınını da kaybettiğini ve çok kötü şeyler yaşadıklarını söyledi.

Depremden kaçmaya çalışırken sağlam olan bacağının da yaralandığını aktaran Yıldırım, "Hastalığım nedeniyle bir bacağım da yoktu. Buraya müracaat ettik, Allah razı olsun hocalarımdan iki bacağıma da protez yaptılar. Önceden tek ayakla zorlanıyordum. Şimdi çok iyiyim iki ayağımla. Tek ayakla koltuk değnekleriyle yürüyordum, biraz alışınca onları da bırakacağım inşallah" şeklinde açıklamada bulundu.