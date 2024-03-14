Edirne'de Mısırlı 2 kaçak göçmen tırda yakalandı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli bir tırda yaptığı aramada Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 2 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli bir tırda yaptığı aramada Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 2 kaçak göçmen yakalandı.
Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan şüpheli bir tırda yapılan kontroller esnasında Mısır uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Şüpheli tır sürücüsü ile ilgili gerekli adli tahkikat başlatıldı.