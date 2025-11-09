Edirne'de motosiklet devrildi: 2 yaralı

Edirne'de meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Turan Dursun Caddesi üzerinde meydana geldi. S.C. idaresindeki 22 ND 554 plakalı motosiklet, sürücüsünün hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü S.C. ile arkasında bulunan eşi B.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.