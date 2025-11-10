Edirne'de motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edirne'de motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
Kaza, Edirne’de Nişancıpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen İ.K. idaresindeki 22 AEU 356 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İ.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.