Edirne'de motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde motosiklet sürücüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Latifbağmen Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Ş.A.’ya aynı istikamette seyir halinde olan A.K. idaresindeki 06 DLF 821 plakalı motosikletle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.K. ve yaya Ş.A. yola savrularak yaralandı. Yaya Ş.A., motosikletin çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazaya gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.