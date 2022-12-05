Edirne'de motosikletten düşen kurye yaralandı

Edirne’de meydana gelen kazada, motosikletten düşerek yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Açelya Sokak mevkiinde meydana geldi. 34 FHM 876 plakalı motosikletten düşen sürücü E.T. yaralandı. Çalıştığı iş yerinden aldığı siparişleri adreslerine götürmek için motosikletle seyir halinde olan kuryenin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı kurye Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme yaptı.