Edirne'de mucur asfalt sıcaktan eridi

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde, etkili olan çöl sıcakları sebebiyle mucur asfalt erimeye başladı.

Edirne’de hava sıcaklıkları her geçen gün artarken, diğer yandan hem Afrika hem de Basra sıcaklıkları bölgede etkili olmaya başladı. Süloğlu ilçesinde bulunan bazı bölgelerde bulunan mucur asfalt yollar, aşırı sıcak sebebiyle eridi. Özellikle ilçe merkezi ile Edirne arasında bulunan asfalt yolların erimesi sebebiyle trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için belediye ekipleri bazı güzergahlarda çalışma başlattı. Yaklaşık 30 kilometrelik yolda belediye ekipleri tarafından, hem trafik akışının aksamaması hem de eriyen asfalt sebebiyle yolların zarar görmemesi için kumlama çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe merkezinde aşırı sıcak havadan dolayı eriyen asfalt yolların, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi amacıyla belediye personeli tarafından kumlama çalışması yapıldığını belirterek, dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.