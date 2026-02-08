Edirne'de nehir taşkınları sürüyor

Bulgaristan’daki baraj tahliyeleri sonrası Meriç ve Tunca nehirlerinde başlayan taşkın hali, tarım arazileri ve yerleşim alanlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meriç Nehri’nin debisi, barajlardan salınan suyun azalmasıyla birlikte bu sabah itibarıyla 1229 metreküp/saniye seviyesine geriledi. Yaşanan bu kısmi düşüşe rağmen, nehir yatağından taşan sular nedeniyle bölgedeki tarım arazileri, hobi bahçeleri ve bazı yerleşim alanları halen su altında bulunuyor.

Yetkililer, nehir debilerindeki düşüşün kademeli olarak devam edeceğini bildirdi. Ancak taşkın sularının tamamen çekilmesi ve nehirlerin normal yatağına dönmesinin yaklaşık 2 gün süreceği öngörülüyor.