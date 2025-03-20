Edirne'de öğrenci servisi devrildi: 27 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 26 öğrenci ve sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencileri taşıyan T.D. (59) yönetimindeki 22 RF 775 plakalı öğrenci servisi, Beyendik Kavşağı’ndan Keşan istikametine döndükten bir süre sonra, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan serviste bulunan 26 öğrenci ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aileler çocuklarından haber almak için kaza yerine koştu

Kazada yaralanan sürücü ve bazı öğrenciler ambulanslarla, bazıları ise özel araçlar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini alan aileler ise çocuklarından haber alabilmek için olay yerine koştu. Keşan kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da kazanın meydana geldiği yere gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.