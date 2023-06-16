Edirne'de öğrenciler karne sevinci yaşadı

Edirne’de 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle il genelinde toplam 294 okulda 56 bin 808 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle son kez zil çaldı, öğrenciler ise karne heyecanı yaşadı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda düzenlenen etkinliğe; Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcıları ile veliler katıldı.

Vali Vekili Sıdkı Zehin ve beraberindekiler, okulda düzenlenen karne dağıtım törenine sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminin son günü olduğunu belirten Vali Vekili Sıdkı Zehin, “Edirne genelinde 294 okulumuzda kıymetli 5 bin 175 öğretmenimizle 56 bin 808 öğrencimize eğitim hizmeti verdik. Hizmetlerinden ve fedakârlıklarından dolayı kıymetli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum. İnşallah eylül ayında hem öğretmenlerimizi hem öğrencilerimizi fiziki şartları daha da iyi hale getirilmiş okullarımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler ve veliler de karne heyecanı yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade etti.