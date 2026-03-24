Edirne'de öğrencilere finansal okuryazarlık eğitimi

Edirne’de Plevne İlköğretim Okulu’nda öğrencilere yönelik finansal okuryazarlık bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanan "finansal okuryazarlık" dersi çerçevesinde yapılan etkinlikte, öğrencilere paranın bilinçli kullanımı, tasarruf alışkanlığı ve ihtiyaç ile istek arasındaki fark detaylı şekilde anlatıldı. Eğitimde özellikle, günlük hayatta yapılan küçük harcamaların uzun vadede büyük sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

"İhtiyaç kadar harcama" vurgusu

Eğitimde öğrencilere, bütçe planlamasının önemi aktarılırken, yalnızca ihtiyaç duyulan ürünlere yönelik harcama yapılması gerektiği vurgulandı. Öğrencilerin erken yaşta finansal disiplin kazanmasının ilerleyen yıllarda daha sağlıklı ekonomik kararlar almalarına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Tasarruf bilinci küçük yaşta başlıyor

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, tasarruf alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının bireylerin gelecekteki yaşam standartlarını doğrudan etkilediği belirtildi. Öğrencilere, harçlıklarını planlı kullanmaları, birikim yapmaları ve gereksiz harcamalardan kaçınmaları konusunda örnekler sunuldu.

Dijital risklere karşı uyarı

Eğitimde ayrıca dijital dünyada karşılaşılabilecek finansal risklere de değinildi. Özellikle internet üzerinden yapılan harcamalar, oyun içi satın almalar ve yasa dışı bahis gibi konularda dikkatli olunması gerektiği ifade edilerek, öğrencilerin bu tür risklere karşı bilinçli hareket etmeleri gerektiği anlatıldı.

Gerçekleştirilen eğitimle birlikte öğrencilerin hem günlük yaşamlarında hem de gelecekte daha bilinçli bireyler olarak hareket etmeleri hedefleniyor.