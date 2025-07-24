Edirne'de okul bahçesindeki cinayet davasının duruşması görüldü

Edirne’de 15 yaşındaki Duru Pakarda’nın okul bahçesinde, arkadaşının elindeki tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Olay, 2 Mayıs gecesi saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Aynı okuldan mezun olan Duru Pakarda (15), arkadaşlarıyla otururken, lise öğrencisi K.C.A. (17) yanındaki tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre silah bir anda ateş aldı ve çıkan kurşun Duru’nun göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Pakarda, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olay sonrası tutuklanan K.C.A., Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görünlen duruşmaya tutuklu bulunduğu Tekirdağ Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmasında, Duru’yu öldürme kastının olmadığını ve silahı "Telegram" üzerinden temin ettiğini belirtti.

Avukatlardan dikkat çeken açıklamalar

Duru’nun ailesi ve avukatları, olayın "kasten öldürme" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Barosu’ndan Av. Süleyman Erel, olayın planlı bir cinayet olabileceğini öne sürerek, "Silah ve telefonlarda parmak izlerinin bulunmaması, bazı materyallerin silinmiş olması, sanığın kaçmaya çalıştığına yönelik tanık beyanları planlamayı işaret ediyor" dedi.

Edirne Barosu avukatlarından Mertcan Yassıtepe ise kentte artan suç oranlarına ve çeteleşmeye dikkat çekerek, "Bu davanın sadece bireysel bir suç değil, toplumsal bir uyarı niteliğinde değerlendirilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Baba Cem Pakar, "Suç örgütleri çocukları kullanarak suça sürüklüyor. Bu sadece bir çocuk hatası değil. Aileler de yargılanmalı" dedi. Anne Pakarda ise kızının hayalinin anne olmak olduğunu ve çok güvenilir, cesur bir çocuk olduğunu söyleyerek, "Edirne’de çocuklarımız korunmalı" dedi.

Edirne Barosu avukatlarından Av. Harika Türkay Taybıllı ise yaşanan olayın takipçisi olacağını kaydederek, "Gencecik bir çiçek dalından koparıldı. Bizler için oldukça üzücü. Annesinin az önce gözyaşlarına sizler de şahit oldunuz. Bizler anneler, çocuklarımızı sağ gözümüzden sol gözümüze emanet edemezken ne yazık ki bazı anneler çocuklarını toprağa vermek zorunda kalıyorlar. Bizler çocuklarımızı toprağa vermek istemiyoruz" dedi.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Ekim 2025 tarihine erteledi.