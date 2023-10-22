Edirne'de ölü caretta caretta karaya vurdu

Edirne'nin Enez ilçesinde birkaç gündür etkili olan lodosun ardından sahile inen vatandaşlar karaya vurmuş dev caretta caretta ile karşılaştı.

Edirne'de ölü caretta caretta karaya vurdu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Edirne’nin Enez ilçesinde birkaç gündür etkili olan lodosun ardından sahile inen vatandaşlar karaya vurmuş dev caretta caretta ile karşılaştı.

Edirne’nin Enez ilçesi Saros Körfezi’nde günlerdir etkili olan kuvvetli lodos dalgaları nedeniyle sahile inen vatandaşlar dev bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Kaplumbağanın yanına giden vatandaşlar, farklı yerlerinde yaralar olan kaplumbağanın öldüğünü fark etti. Caretta caretta kaplumbağasının öldüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sayıları giderek azalan caretta carettalar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında tutuluyor.