Edirne'de organize suç örgütüne yönelik operasyon: 10 gözaltı

Edirne’de organize suç örgütüne yönelik 13 adreste gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik kentteki 13 adrese operasyon gerçekleştirdi. Farklı adreslerde eş zamanlı olarak yapılan aramada, Ö.Ç.Y., E.S., B.E., E.A., A.A., S.A. ve Ö.M. O.K., K.K., U.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu evlerdeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 330 fişek, 1 elektroşok cihazı, 1 senet, 6 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 gram esrar ve 3 şarjör ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.